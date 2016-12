00:48 - Il presidente americano, Barack Obama, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, hanno avuto un colloquio telefonico in cui "hanno condannato le mosse formali della Russia per l'annessione formale della Crimea". I due leader, poi, "hanno concordato di continuare a sottolineare con il presidente russo Vladimir Putin che c'è un chiaro percorso per risolvere la crisi con mezzi diplomatici". Lo rende noto la Casa Bianca.