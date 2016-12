Crimea, code per il passaporto russo La Russia agli Usa: "Irresponsabili"

00:00 - Sono decine le persone in coda di fronte ai negozi di Sebastopoli per fare le foto necessarie per ottenere il passaporto russo. Code anche di fronte all'Ufficio passaporti della città. intanto i ministri degli Esteri di Russia e Francia, Serghiei Lavrov e Laurent Fabius, hanno discusso al telefono "della situazione in Ucraina". Lo fa sapere il ministero degli Esteri di Mosca precisando che la conversazione si è svolta su iniziativa francese.

Il capo del Cremlino, Vladimir Putin, ha detto che la Russia eviterà per ora rappresaglie contro gli Usa per le sanzioni decise da Washington dopo l'annessione della Crimea. Lo riferisce l'agenzia ufficiale russa RIA-Novosti. "Lunedì aprirò un conto nella banca 'Rossiya'", un istituto finanziario 'colpito' dalle sanzioni americane - ha ironizzato Putin durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. Ma non c'è da scommettere sulla mancata reazione di Mosca. Il portavoce del ministro degli Esteri infatti ha già annunciato che risponderà "con forza alle sanzioni contro i propri funzionari" e che sono "azioni irresponsabili che danneggeranno le relazioni tra i due Paesi".



Lavrov: "Sanzioni illegali" - Le sanzioni contro la Russia connesse alla crisi in Crimea e Ucraina sono "illegali e irrazionali": lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, avvertendo che ciò portera' alla creazione di "barriere non necessarie". Poi ha aggiunto che parlare di "annessione" della Crimea alla Russia è un insulto al popolo della penisola. Lo scrive l'agenzia Interfax.



Senato russo ratifica annessione - Il Senato russo ha ratificato all'unanimità l'annessione alla Russia della Repubblica di Crimea e della città di Sebastopoli, mentre la Corte costituzionale ucraina ha dichiarato illegittima la dichiarazione di indipendenza decisa dal parlamento della Repubblica autonoma di Crimea e dal Consiglio di Sebastopoli l'11 marzo.



La Ue al fianco dell'Ucraina - I leader Ue hanno firmato con il premier ucraino Arseni Iatseniuk la parte politica dell'Accordo di associazione con l'Ucraina. Lo ha annunciato il presidente Ue Herman Van Rompuy su Twitter, dicendo che questo "simbolizza l'importanza delle relazioni e la volontà di proseguire oltre".



Crimea, parlamento nega ingresso a 200 ucraini - Il parlamento della Repubblica di Crimea ha approvato una mozione per vietare l'ingresso nel territorio della penisola di circa 200 cittadini ucraini, la maggior parte dei quali sono deputati anti-annessione.



Crimea: ultimatum a base ucraina - I militari che assediano in forze la base militare di Belbek, a 40 chilometri da Sebastopoli, hanno lanciato un ultimatum ai soldati ucraini asserragliati al l'interno: "Arrendetevi entro le 11 (le 10 in Italia) o conquisteremo la base". Lo riferiscono testimoni sul posto.