Crimea, centinaia in corteo per Kiev Scontri in piazza tra i manifestanti

Centinaia di dimostranti, tra i quali soprattutto donne e bambini, hanno manifestato a favore di Kiev lungo la strada in un villaggio tartaro non lontano da Simferopoli. Proprio nella capitale della Crimea si sono registrati scontri tra i manifestanti europeisti e quelli filorussi. Sale intanto la tensione al confine con la Russia: le forze militari di Mosca hanno preso il controllo di un posto di guardia al confine ucraino.

19:59 Ucraina: il 17 o il 23 firma d'annessione a Ue

La politica dell'accordo di associazione tra l'Ucraina e l'Unione europea potrebbe essere firmata il 17 o il 21 marzo. Lo ha annunciato sul suo account di Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Dechtchitsa.

18:18 Merkel a Putin: referendum è illegale

Il referendum previsto in Crimea è "illegale". Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, al presidente russo Vladimir Putin, nella telefonata che i due hanno avuto stamane, secondo quanto riferisce il portavoce della stessa cancelliera, Steffen Seibert. "La cancelliera ha sostenuto con forza la posizione tedesca affermando che il referendum del 16 marzo sulla Crimea è illegale e contrario alla Costituzione ucraina e al diritto internazionale", ha detto il portavoce della Merkel.

17:01 Tensione alle stelle a Simferopoli

Sale alle stelle la tensione davanti alla caserma della Marina ucraina in viale Karl Marx a Simferopoli, teatro da giorni del braccio di ferro tra soldati filo-Kiev, che rifiutano di consegnare le armi, e i miliziani filo-russi. Questi ultimi hanno ammassato bastoni davanti ai cancelli, mentre gli altri hanno piazzato numerosi sacchi di sabbia e indossato i passamontagna. L'area è presidiata da una cinquantina di uomini in mimetica. Lo riferiscono testimoni oculari.

16:40 Timoshenko: non rispondere alle provocazioni

L'ex premier ucraina, Iulia Timoshenko, ha invitato il suo popolo a mantenere la calma e a non rispondere alle provocazioni: "la nostra arma principale e' la fiducia. Siamo nella nostra terra. Nessun esercito ha il diritto di attraversare i nostri confini. La Russia ci sta spingendo a rispondere e ad opporre aggressione contro aggressione. Perderemmo subito, al pari della Georgia nel 2008", ha detto, come si legge sul sito del partito, Patria, dove è postata una sua intervista a Newsweek.

16:35 Oligarca russo accusa Mosca della sanguinosa repressione

Davanti alla folla del Maidan a Kiev, l'ex oligarca russo Mikhail Khodorkovski, graziato da Putin alla fine dello scorso anno dopo 10 anni di reclusione, torna ad accusare il Cremlino, questa volta di aver dato il suo ok alla repressione della protesta. "Mi hanno raccontato quello che hanno fatto qui le autorità, quello che hanno fatto con l'accordo del potere russo, ed oltre 100 persone sono state uccise", ha detto commosso.

16:01 Navi ucraina ammainano bandiera a Sebastopoli

Le due navi dell'Ucraina nel porto di Sebastopoli hanno ammainato la bandiera di Kiev. L'episodio è avvenuto due giorni fa. Intanto davanti al porto, dove ha sede la Flotta russa del Mar Nero sono state piazzate numerose mine anti-nave, aggiungono le fonti.

15:43 Putin: accordo su descalation con Londra e Berlino

Putin, Cameron e Merkel hanno continuato la discussione sulla "estremamente complicata situazione socio-politica in Ucraina, come pure sul referendum in Crimea" e, "nonostante le differenze" hanno "espresso il comune interesse nella descalation delle tensioni al più presto possibile e nella normalizzazione della situazione": lo riferisce il Cremlino, aggiungendo che i tre hanno concordato di continuare i loro intensi contatti di lavoro, come pure quelli tra i rispettivi capi della politica estera".

15:32 Obama riceverà il premier ucraino mercoledì

Il presidente degli Usa, Barack Obama, riceverà, mercoledì a Washington, il premier ucraino Arseni Iasteniuk. Lo annuncia la Casa Binaca.

15:30 Putin: Kiev inerte su offese forze radicali

"Le autorità locali ucraine non stanno facendo nulla per frenare le offese compiute dalle forze ultra-nazionaliste e radicali a Kiev e in molte altre regioni": lo ha detto Putin nella telefonata a Merkel e Cameron, riferisce il Cremlino.

14:53 Ucraina, Putin chiama Merkel e Cameron

Vladimir Putin ha discusso al telefono della crisi ucraina con la cancelliere tedesca, Angela Merkel, e con il premier britannico, David Cameron. Lo riferisce il Cremlino. Della crisi hanno parlato anche il ministro degli esteri russo, Lavrov, e il suo collega tedesco, Frank-Walter Steinmeier.

13:58 Nbc: premier ucraino presto negli Usa

Il premier ucraino Arseni Iatseniuk si recherà la prossima settimana negli Stati Uniti per discutere con le autorità americane della disputa tra Ucraina e Russia per il futuro della Crimea. Lo rende noto l'emittente Nbc.

12:40 In migliaia a Simferopoli: "Grazie Russia"

"Grazie Russia: è il grido dei manifestanti filorussi a Simferopoli, dove il premier, Serghiei Aksionov, ha tenuto un comizio elettorale in vista del referendum sull'adesione alla Federazione russa, in programma il prossimo 16 marzo. Sul palco, dove si sono poi avvicendati gruppi musicali e cantanti, campeggia uno striscione con la scritta "Primavera della Crimea".

12:34 Crimea, il premier: "E' la nostra Primavera"

"Questa è la Primavera della Crimea": lo ha detto il premier, Serghiei Aksionov, scatenando l'urlo "Russia, Russia!" delle migliaia di manifestanti filorussi in piazza Lenin a Simferopoli. "Il 16 marzo sarete voi a decidere il destino della Crimea", ha aggiunto.

12:11 Pro e anti Kiev: scontri a Sebastopoli

Scontri tra sostenitori di Mosca e quelli di Kiev a Sebastopoli, in Crimea, durante un raduno per il bicentenario della nascita del poeta ucraino Taras Shevchenko. Un centinaio di uomini, armati di bastoni, ha attaccato il servizio d'ordine del raduno.

12:00 Premier Crimea: "A Mosca aspettano nostro sì"

"A Mosca stanno solo aspettando il nostro sì" all'adesione alla Federazione Russa: lo ha detto il premier della Crimea, Serghiei Aksionov, alle migliaia di dimostranti filorussi radunati in piazza Lenin a Simferopoli, capitale della regione che il 16 marzo voterà la secessione da Kiev.