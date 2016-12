23:03 - Un italiano, istruttore di canoa e kayak, è morto in Corsica in un incidente durante la discesa in un fiume. La vittima si chiamava Vladimiro Farina, 65 anni, originario di Caniparola, in provincia di Massa Carrara. L'istruttore faceva parte di una comitiva di una decina di persone. Pare che sia rimasto incastrato con la sua canoa in una sorta di sifone sotto la roccia.