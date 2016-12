Corsa dei tori a Pamplona, nessun incornato nel quinto "encierro" di San Firmino

12:01 - Non ha fatto "vittime" il quinto "encierro" della corsa dei torni per le strade del centro di Pamplona, in Spagna, dove non c'è stato nessun ferito per incornate. Nelle precedenti occasioni diversi spettatori erano stati vittime di cornate e molti erano stati feriti per le cadute lungo il percorso. Sabato invece solo qualche contuso in modo lieve. Dall'inizio delle festività di San Firmino, si contano quattro incornati e alcune decine di feriti, anche gravi.