21 aprile 2014 Corea del Sud, traghetto affondato: procura sospetta che la nave fosse sovraccarica Per la presidente del Paese le azioni di capitano ed equipaggio, che hanno abbandonato i passeggeri, sono "equivalenti all'omicidio" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:27 - Le azioni di capitano ed equipaggio del traghetto Sewol, affondato mercoledì al largo delle coste meridionali della Corea del Sud, sono "equivalenti all'omicidio". E' durissimo il giudizio della presidente sudcoreano, Park Geun-hye: "Gli atti di capitano e alcuni membri dell'equipaggio sono del tutto incomprensibili e inaccettabili, equivalgono all'omicidio".

Park, in un incontro con politici e collaboratori, ha fortemente criticato il capitano e alcuni dei membri dell'equipaggio del traghetto Sewol per aver lasciato abbandonato la nave che stava affondando, definendo i loro atti pari all'"omicidio".



La presidente, di fronte al disappunto dell'opinione pubblica, e soprattutto alla rabbia di genitori e parenti degli oltre 200 studenti ancora dispersi, per la gestione della crisi e dei soccorsi, ha promesso che saranno scoperte e chiarite "tutte le irregolarità e le responsabilità" nelle operazioni a bordo della nave "sia penali sia civili", a prescindere da ranghi o posizioni.



Procura sospetta sovraccarico del traghetto - La procura sudcoreana sta intanto verificando le ipotesi di eventuali responsabilità penali della Chonghaejin Marine, l'operatore del traghetto.



Nel mirino della procura, oltre che le procedure d'emergenza, ritenute inadeguate, anche le informazioni confuse fornite dalla società su numero dei passeggeri e carico del Sewol. Gli inquirenti sospettano infatti che la compagnia cerchi di coprire che la nave era sovraccarica.



Arrestati altri 4 membri dell'equipaggio - Altri quattro membri dell'equipaggio sono intanto stati arrestati. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. In manette sono finiti tre ufficiali e un meccanico dal traghetto. Sabato, erano stati invece arrestati il capitano e due membri dell'equipaggio, tra cui la giovane ufficiale che era al timone al momento dell'incidente.



Si aggrava il bilancio delle vittime, adesso sono 87 - Salgono a 87 le vittime accertate del naufragio. Secondo l'ultimo bilancio stilato dalle autorità al momento i dispersi sono 215. Continua intanto la ricerca di eventuali superstiti: al momento sono impegnati nelle operazioni un totale di 90 navi della guardia costiera, 32 della marina militare, circa 90 navi private, 34 aerei e oltre 550 sommozzatori.