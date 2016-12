17 febbraio 2014 Corea del Sud, crolla tetto di un teatro Muoiono nove studenti, oltre 70 i feriti Tragedia a Gyeongju dove un edificio è collassato sotto il peso della neve. Al suo interno vi erano circa 600 alunni per un concerto Tweet google 0 Invia ad un amico

18:37 - Nove studenti sono morti e oltre 70 sono rimasti feriti in seguito al crollo di un edificio a Gyeongju, nella Corea del Sud. La costruzione di due piani era usata come auditorium e al momento del crollo, causato dall'eccessivo peso della neve, vi si trovavano circa 600 studenti, in sala per assistere a un concerto. Tra i feriti, 15 sono in gravi condizioni. Ci sarebbero ancora persone sotto le macerie.

Secondo la stampa locale, la maggior parte dei ragazzi è riuscita a fuggire. La neve, caduta copiosamente nella zona, sta rallentando i soccorsi: la strada per accedere al resort che ospita l'auditorium era infatti bloccata.