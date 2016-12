12 maggio 2014 Congo, scontri tra tifosi fanno crollare uno stadio: strage Un primo bilancio parla di 15 morti e 21 feriti. Era in corso la partita tra Asv e Club Mazembe Tweet google 0 Invia ad un amico

12:33 - Morti e feriti a Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo, negli scontri tra tifosi delle due squadre in campo (l'Asv e il Club Mazembe) e la polizia che hanno causato il crollo di un muro dello stadio. "Il bilancio per il momento è di 15 morti e 21 feriti", ha detto il governatore di Kinshasa, André Kimbuta.

Quando il punteggio era sull'1 a 0 per il Mazembe, i supporter dell'Asv hanno cominciato un fitto lancio di oggetti in campo che hanno costretto l'arbitro a interrompere la partita. Dagli oggetti si è passati alla sassaiola e successivamente a scontri fisici tra le due tifoserie.



Per sedare la rissa è intervenuta la polizia che ha utilizzato gas lacrimogeni. Ed è qui che, stando ai media locali, la situazione è degenerata: un muro dello stadio è crollato causando le vittime. L'Asv e il Mazembe sono due delle squadre più seguite in Congo. Il Mazembe ha anche incontrato l'Inter nel 2010 nella finale di Mondiale per Club.