Congo, genitore: adozioni sbloccate

16:42 - "Abbiamo avuto la comunicazione ufficiale dal governo e dalla Commissione per le adozioni internazionali che il 28 maggio i nostri bambini saranno in Italia". Lo ha detto ai giornalisti Massimo De Toma, uno dei genitori italiani che, pur avendo completato da tempo l'iter per l'adozione di bimbi in Congo, non hanno ancora potuto portare a casa i loro figli. "I piccoli arriveranno a Ciampino con un volo speciale militare", ha aggiunto.