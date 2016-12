Condanna di 10 mesi a un francese: 21.807 messaggi e chiamate alla ex

14:48 - Una media di oltre 70 tra sms e chiamate al giorno sono costate care a un 33enne francese che non si rassegnava alla fine della relazione con la sua ormai ex: l'uomo è stato condannato a dieci mesi di carcere. Complessivamente ha contattato 21.870 volte al telefono la donna in dieci mesi. Il motivo? "Volevo che mi ringraziasse per averle sistemato l'appartamento - ha raccontato alla corte di giustizia di Lione - Ora mi rendo conto che era un atteggiamento stupido."



Come detto, l'uomo è stato condannato a dieci mesi di reclusione (sei dei quali sospesi) con una pena pecuniaria di 1000 euro e l'obbligo di entrare in terapia psichiatrica.





La vittima è un'insegnante di 32 anni, che aveva interrotto la loro relazione nel 2011. Da quel giorno, per i successivi 10 mesi, 21807 chiamate e messaggi da parte dell'ex fidanzato che, chiamava anche i suoi genitori e il posto di lavoro della donna.