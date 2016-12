01:02 - Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha preso le distanze dalle parole dell'ex segretario del Tesoro Usa, Tim Geithner, sul presunto complotto ai danni di Silvio Berlusconi. Interrogato dai giornalisti nel corso della conferenza stampa congiunta con Federica Mogherini, Kerry ha risposto in italiano: "Non so nulla". Poi, in inglese, ha aggiunto: "Non ho letto il libro, dovete chiedere ad altre persone".