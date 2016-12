Commissione Ue, Juncker presidente Undici Paesi contro la Mogherini

22:58 - Approvata la nomina di Jean Claude Juncker alla presidenza della Commissione europea. Alla plenaria del Parlamento di Strasburgo i voti a favore dell'ex numero uno dell'Eurogruppo sono stati 422, 250 i contrari. A comunicare l'esito della votazione è stato il presidente dell'assemblea, Martin Schulz. La maggioranza richiesta per la nomina di Juncker era di 376 sì.

Più complicata pare essere invece l'elezione per il ruolo chiave di "ministro degli esteri" Ue, di Federica Mogherini, considerata "un buon candidato", ma che "ha dieci-undici paesi contro". Lo riferiscono fonti vicine a Jean Claude Juncker riportando la determinazione del presidente designato a delineare la squadre dei commissari "entro fine luglio, primi di agosto".



La Lituania ha infatti annunciato la sua opposizione alla candidatura Mogherini per la poltrona di capo della diplomazia Ue (Pesc), esprimendo preoccupazioni condivise nell'Europa orientale sulla politica di Bruxelles nei confronti di Mosca. "Non sosterremo la candidatura del ministro italiano", ha detto il premier Algirdas Butkevicius alla radio pubblica. La decisione e' stata presa con il presidente Dalia Grybauskaite.



Il sottosegretario Gozi: "Pronti al voto a maggioranza" - "Juncker è stato designato a maggioranza. A noi nessuno ha mai fatto obiezioni, se ci fossero vorrà dire che anche l'Alto rappresentante sarà designato a maggioranza". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Sandro Gozi, ribadendo l'appoggio del governo alla candidatura di Federica Mogherini. Jean Claude "Juncker fa parte di un accordo in cui l'Alto Rappresentante va ai socialisti. Federica Mogherini ha il sostegno unanime di tutti i leader socialisti".