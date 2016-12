02:00 - Almeno 10 persone sono morte e altre 38 sono rimaste ferite in un incendio divampato nel carcere La Modelo di Barranquilla (nord della Colombia), dove i reclusi avevano dato fuoco ai loro materassi in seguito a una rissa. Secondo il direttore del carcere, tutto è cominciato con uno scontro fra circa 12 reclusi in uno dei cortili. Quando gli agenti sono intervenuti per calmare la situazione, i prigionieri hanno reagito.