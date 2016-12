Colombia, bimba di 6 anni ride sempre: ha un tumore al cervello

15:01 - La sua gioia incontenibile non era legata a un carattere particolarmente solare e allegro ma a un tumore al cervello. Questa la diagnosi fatta dai medici a una bambina colombiana di soli sei anni. I genitori avevano capito che quelle risate continue, praticamente ininterrotte, non potevano essere normali. In un primo momento avevano creduto si trattasse di un disturbo mentale o di un demone maligno. In realtà, a scatenare le crisi di riso incontrollabili nella piccola era un cancro.

L'incredibile resoconto del caso è stato pubblicato sull'autorevole rivista oncologica Ecancer Medical Science, con la testimonianza del medico che ha curato la bimba, José Liders Burgos Zuleta, radiologo di La Paz. L'esame specialistico ha rivelato che gli attacchi di riso erano crisi epilettiche causate da un amartoma, un piccolo tumore benigno nella zona encefalica.



Dopo la scoperta, la piccola è stata operata e il cancro rimosso. Adesso la piccola sta bene e può ricominciare a sorridere normalmente come tutti i suoi coetanei.