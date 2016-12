Colombia, autobus prende fuoco: 31 bimbi morti nel rogo, arrestato l'autista

14:34 - Almeno 31 bambini sono morti nell'incendio di un autobus che li portava verso una scuola religiosa a Fundacion, nel dipartimento di Magdalena, a nord della Colombia. "A bordo c'erano solo i bimbi e l'autista, e abbiamo contato 31 piccoli corpi", ha detto alla stampa Luz Stella Duran Manjarrez, sindaco di Fundacion. L'autista è stato arrestato: avrebbe rifornito il mezzo con benzina di contrabbando, causando l'esplosione.

Il responsabile della polizia colombiana, Rodolfo Palomino, ha detto che si sta indagando per stabilire le cause dell'incendio dell'autobus, anche se sembra ormai certa la responsabilità del conducente nel rogo. L'uomo si è arreso alla polizia dopo aver tentato la fuga e sarà ascoltato dagli investigatori. Potrebbe aver utilizzato benzina di contrabbando per rifornire l'autobus, un processo pericoloso che avrebbe causato l'esplosione. Non si escludono tuttavia altre cause, dato che il veicolo non era in regola per quanto riguarda assicurazione e controlli.



Oltre ai morti, ci sono 24 feriti in gravissime condizioni. "Hanno ustioni di secondo e terzo grado e molti di loro sono tuttora in condizioni critiche" negli ospedali della regione, aggiunge la Croce rossa. "Si tratta di parrocchiani della Chiesa pentecostale", ha spiegato domenica il presidente colombiano Juan Manuel Santos. Il veicolo, che trasportava bambini con età comprese tra 1 e 8 anni, "è esploso verso mezzogiorno ed è poi rimasto completamente distrutto dalle fiamme", secondo la polizia locale. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la giornata.