Clamorosa gaffe del presidente Ppe: "Ue è anche un porno senza frontiere"

18:25 - L'Europa senza frontiere e con la moneta unica permette... di vedere facilmente i film a luci rosse. Questo è stato il paragone scelto per spiegare ai giovani l'utilità dell'Ue di Joseph Daul, il presidente francese del Ppe ( Partito popolare Europeo), nonchè capogruppo al Parlamento europeo nel suo terzultimo giorno da europarlamentare.

L'alsaziano, dopo tre legislature consecutive ha deciso di non ricandidarsi alle elezioni per dedicarsi solamente alla presidenza del Ppe e alla sua attività da allevatore e ha rilasciato un'intervista al "suo" quotidiano locale di Strasburgo, la Dna (Dernieres Nouvelles d'Alsace) per celebrare i 15 anni all'Europarlamento. Ma proprio all'ultima domanda fatta dalla giornalista, Daul cade in una clamorosa gaffe: per spiegare i benefici dell'Europa Unita, ogni volta che arrivano dei ragazzi in visita al Parlamento, ricorda quanto fosse difficile ai suoi tempi varcare le frontiere per andare a vedere i film porno.





Tuttavia l'ufficio stampa del Ppe riferisce che era solamente uno scherzo, che però non smentisce le frasi riportate dall'intervistatrice. "Quando ho gruppi di giovani visitatori che mi dicono che l'Europa non serve a niente - ha detto Daul - parlo loro di protezione dell'ambiente e di sicurezza alimentare... Poi dico che alla loro età, a 18 anni, quando volevo andare a Kehl, la città tedesca appena dall'altra parte della frontiera, per vedere i film porno che erano proibiti in Francia, ci volevano persino due ore e mezza per passare la dogana! Uno arrivava al cinema ed il film era finito! E poi una volta su due avevo dimenticato il portafoglio con i marchi! Quando ai giovani si spiegano le cose in questo modo, capiscono subito a cosa serve l'Europa!"