05:57 - Un giovane palestinese è stato ucciso dalle forze dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Il ragazzo, 18 anni, sarebbe rimasto ucciso nel corso di un raid nell'estremo Nord della Cisgiordania, indicano fonti palestinesi. Non è ancora chiaro se ci siano legami con le operazioni dell'esercito israeliano in corso nel Sud della Cisgiordania in seguito all'uccisione dei tre ragazzi ebrei rapiti lo scorso 12 giugno.