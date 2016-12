24 settembre 2014 Cina, Xi'an città dei rifiuti: le strade sono invase dalla spazzatura Le foto dall'alto mostrano il degrado della città di Xi'an, capitale della provincia cinese di Shaanxi i cui quartieri più benestanti "navigano" tra i rifiuti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:02 - La città cinese di Xi'an sta vivendo un'autentica emergenza rifiuti. Le strade della capitale della provincia di Shaanxi sono, infatti, letteralmente ricoperte da vecchi mobili, materiali da costruzione, spazzatura domestica e ogni tipo di rifiuto. Guardando le foto scattate dall'alto, la spazzatura sembra proprio snodarsi tra i palazzi e i grattacieli di uno quartieri più benestanti della città come un vero e proprio fiume.

Impossibile non chiedersi come facciano i residenti a vivere in un tale degrado urbano. I rifiuti hanno invaso oltre alle strade percorribili, anche aree comuni come un campetto dove sono soliti giocare i bambini. Rimane ancora oscuro come gli abitanti abbiano potuto accumulare così tanta spazzatura nelle immediate vicinanze degli edifici. Si suppone, tuttavia, che i rifiuti abbandonati siano frutto di dieci giorni di mancato ritiro da parte delle autorità competenti.