Cina, tre civili morti in attaccoMedia: "Solo una rissa, no terrorismo"

06:44 - Tre persone sono morte nell'attacco contro dei civili avvenuto a Changsha, nella Cina centrale. Lo riferiscono i media locali, scartando l'ipotesi emersa in un primo momento di un attacco terroristico simile a quello di un mese fa a Kunming, in cui erano morte 29 persone. Si sarebbe trattato, secondo fonti locali citate dai media, solo di una rissa in un mercato.

Il massacro di Kunming - Il primo marzo a Kunming, nel sudovest del Paese, estremisti della minoranza etnica degli uighuri hanno attaccato civili cinesi in una stazione ferroviaria, uccidendone 29 e ferendone decine. Non è chiaro chi siano i responsabili dell'attacco di Changsha, né se siano collegati agli uighuri.