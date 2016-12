07:24 - La maggior parte degli operai del colosso delle calzature Yue Yuen, in sciopero da oltre dieci giorni, nella più grande manifestazione del genere in Cina, è tornata al lavoro. Secondo alcune Ong, molti operai sarebbero tornati al lavoro dietro pressioni delle forze dell'ordine o per paura del licenziamento. Lo sciopero ha bloccato per giorni la produzione di marchi come Nike, Reebok, Puma, Timberland e Adidas.