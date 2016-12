Cina, squilibrato accoltella a morte 4 bimbi

08:23 - Uno squilibrato ha ucciso a coltellate quattro bambini nella città di Pingshan, nella Cina meridionale. L'aggressore, che è ricercato dalla polizia, ha atteso i bambini sulla strada verso la loro scuola e li ha aggrediti senza un'apparente ragione, secondo l'agenzia Nuova Cina. Tre delle piccole vittime sono morte immediatamente, una quarta è deceduta nella disperata corsa in ospedale.

L'assalto è avvenuto a meno di un mese dall'ultimo episodio simile in cui un altro folle aveva compiuto una strage in una scuola elementare. Negli ultimi anni in Cina si sono verificati numerosi episodi nei quali squilibrati o persone esasperate perché convinte di aver subito della ingiustizie hanno attaccato bambini, in genere alunni delle scuole elementari.



Il picco delle aggressioni contro scuole elementari fu raggiunto nel 2010, quando 17 persone, tra cui 15 bambini, furono uccise in cinque diversi episodi di violenza.