Cina, schiaffo diplomatico: stop a consulenti americani

06:57 - La Cina ha ordinato alle imprese statali di non usare consulenti americani, in quella che appare una rappresaglia contro l'incriminazione per spionaggio di cinque militari cinesi da parte della magistratura americana. Lo afferma il quotidiano Financial Times, citando un "alto consigliere" dei massimi leader cinesi. La scorsa settimana Pechino aveva vietato l'uso in Cina del software "Microsoft 8", invocando "ragioni di sicurezza".

Alcuni grandi gruppi di consulenza americani come McKinsey, Bcg, Bain&Company and Strategy hanno un buon numero di clienti sul promettente mercato cinese e si ritiene che saranno quelli che pagheranno il prezzo più alto alle aspre polemiche in corso sul cyberspionaggio tra Usa e Cina.



Pechino ha respinto le accuse rivolte ai suoi ufficiali e ha sottolineato che secondo le rivelazioni di Wikileaks e di Eedward Snowden, gli Usa fanno un largo uso dello spionaggio elettronico.