00:52 - La Cina si allontana dalla Russia sulla crisi ucraina. L'ambasciatore di Pechino all'Onu, Liu Jieyi, ha affermato in Consiglio di Sicurezza "la necessità di rispettare l'integrità territoriale dell'ex repubblica sovietica". Il diplomatico si è detto "aperto a tutte le proposte che siano in grado di ridurre la tensione". La Cina potrebbe decidere di astenersi in caso di voto della bozza di risoluzione americana.