17:19 - I custodi dello zoo cinese di Chengdu sono riusciti a salvare la vita di un uomo mentalmente disturbato che aveva annunciato di voler migliorare la vita delle tigri del Bengala in gabbia offrendo se stesso come pasto.

Yang Jinhai , 27 anni, aveva postato diversi messaggi on-line sulla sua nuova vita dopo aver ottenuto un lavoro come guardia giurata. Ma quel posto tanto agognato si è rivelato presto noioso e monotono. A quel punto si è licenziato per un impiego in una tipografia. Ma anche lì è durato poco e si è dimesso.



Quando, durante una visita allo zoo, ha visto le tigri rinchiuse dentro un recinto e impossibilitate a sfogare i propri istinti naturali, Yang non ci ha pensato due volte e si è introdotto dentro la zona proibita al pubblico. Voleva offrirsi come sacrificio umano, lui che negli ultimi giorni aveva avuto una dose troppo abbondante di insoddisfazione e frustrazione.



Il giovane ha cercato di attirare l'attenzione delle tigri. Alla fine è stato attaccato dal maschio che lo ha graffiato e poi azzannato prima che il personale dello zoo lo sedasse con un tranquillante. Yang è stato tratto in salvo e restituito alla famiglia che lo ha subito portato in cura da uno specialista in problemi mentali.