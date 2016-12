12 luglio 2014 Cina, cade in un dirupo: sopravvive 13 giorni ferito e da solo mangiando insetti Protagonista della brutta avventura un uomo di 43 anni. Quando è stato recuperato e portato in salvo aveva perso 15 chili Tweet google 0 Invia ad un amico

08:58 - E' sopravvissuto 13 giorni cibandosi di insetti ed erba dopo essere caduto in un dirupo durante un'escursione sul monte Monte Taishan, in Cina. L'uomo, un 43enne della provincia di Liaoning, è stato ritrovato dopo quasi due settimane dalla guardia forestale che stava perlustrando la zona.

L'uomo era andato a passeggiare da solo dopo un litigio in famiglia: dopo la caduta, secondo quanto ricostruito, sarebbe rimasto tre giorni in coma. Al suo risveglio il 43enne si è reso conto che il telefono cellulare era ormai scarico e che non poteva muoversi per il forte dolore a una gamba, risultata poi rotta.



Bevuta l'ultima bottiglia d'acqua che aveva con sé, l'uomo ha iniziato a masticare erba per stimolare la salivazione e a nutrirsi con formiche, lombrichi e scarafaggi.



Una volta recuperato e portato in ospedale, all'uomo è stata riscontrata una frattura alla caviglia e l'inclinazione di alcune costole. Nei 13 giorni di alimentazione "ultra naturale", il 43enne ha perso 15 chili, passando da pesarne 75 a 60.