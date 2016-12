11 luglio 2014 Cina, bimbo cade nel pozzo: pompiere eroe lo riporta in superficie poi lo rianima Uno dei vigili del fuoco prima si è calato a testa in giù nel pozzo e, dopo aver riportato in superficie il piccolo privo di sensi, lo ha rianimato con la respirazione bocca a bocca Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:03 - Tragedia sfiorata in Cina, nella contea di Yuanyang, dove un bambino di tre anni è caduto in un pozzo rimanendovi incastrato. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei pompieri: uno dei vigili del fuoco prima si è calato a testa in giù nel pozzo e, dopo aver riportato in superficie il piccolo privo di sensi, lo ha rianimato con la respirazione bocca a bocca.