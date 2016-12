Cina, anziana cade in un pozzo Volontario si cala e la salva

17:19 - Un'anziana, caduta in un pozzo in Cina, è stata salvata dai volontari che hanno lavorato per ore per riportarla alla luce. La donna è stata estratta dopo che un giovane si è fatto calare nello stretto pertugio con un'imbragatura. L'anziana, che è rimasta per ore in fondo al pozzo al buio, è stata portata in ospedale per effettuare tutti i controlli del caso.