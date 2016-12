9 giugno 2014 Cile, l'ascensore decolla e si schianta contro il tetto: 31enne resta ferito José Vergara Acevedo, 31enne di Providencia, salito in ascensore al primo piano di un palazzo, si è visto "lanciare" verso l'alto, macinando 30 piani in meno di 15 secondi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:20 - In molti quando devono salire in ascensore sono presi da una leggere ansia. Sicuramente José Vergara Acevedo, 31enne di Providencia, in Cile, adesso prima di non farsi le scale a piedi ci penserà due volte. Salito infatti in ascensore al primo piano di un palazzo, si è visto "lanciare" verso l'alto, macinando 30 piani in meno di 15 secondi prima di schiantarsi contro il tetto dell'edificio.

L'uomo, come si vede dalle immagini riprese da una telecamera di sorveglianza, ha tentato in tutti i modi di fermare l'ascensore, ma inutilmente. Vergara ha subito lesioni alle gambe e un serio trauma cranico.