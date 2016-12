19:50 - Il principe Alberto II di Monaco e sua moglie Charlène sono in attesa di un bebè. La coppia l'ha annunciato con un breve comunicato. La nascita è prevista per "la fine dell'anno". Nella nota diffusa alla stampa i due hanno esordito dicendo di avere "l'immensa gioia di comunicare un felice avvenimento".

L'erede della dinastia - La coppia si è sposata nel luglio del 2011 durante una fastosa cerimonia nel palazzo principesco di fronte a ottocento invitati. Dal giorno delle nozze, i monegaschi attendono invano la nascita dell'erede al trono per perpetrare la dinastia dei Grimaldi vecchia di settecento anni.



Nessuno lo sospettava - La 36enne Charlène darà alla luce il suo primo figlio e consegnerà al Principato il suo erede. Eppure, all'ultima uscita pubblica, di appena cinque giorni fa per il Grand Prix di Monte Carlo, la silhouette dell'ex nuotatrice olimpionica non tradiva rotondità sospette. Elegante in un tubino bianco con una linea verticale rossa, non c'era ancora traccia di pancino.