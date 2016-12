24 marzo 2014 Chicago, treno deraglia in aeroporto

16:01 - Un treno passeggeri è deragliato lunedì nelle prime ore della mattina presso l'aeroporto internazionale di O'Hare, a Chicago, negli Stati Uniti, finendo la sua corsa contro una scala mobile. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il bilancio è di trentadue feriti, nessuno dei quali in pericolo di vita. Ancora sconosciute le cause dell'incidente.

All'aeroporto O'Hare di Chicago ci sono stati attimi di grande paura e si è temuto il peggio, quando un convoglio di otto vagoni della compagnia CTA ha divelto un paraurti e ha fermato la sua corsa contro una scala mobile. Secondo quanto riportato da un portavoce dei vigili del fuoco accorsi sulla scena, i feriti sarebbero 32, di cui 6 in discrete condizioni e 26 in buone condizioni, ricoverati negli ospedali cittadini Our Lady of the Resurrection Medical Center, Advocate Lutheran General Hospital a Park Ridge e Swedish Covenant.



Cause ancora ignote - Secondo una prima ricostruzione, l'operatore del treno stava camminando e parlando al momento dell'impatto. Brian Steele, portavoce della compagnia CTA, lascia aperti tutti gli scenari possibili. "Prenderemo in considerazione ogni cosa, attrezzature, segnali e anche l'errore umano" ha spiegato al Chicago Tribune.