Che noia, Mr. President... Bimbo stanco di Obama si getta sul divano della Casa Bianca

13:26 - Sarà pure l'uomo più potente del mondo, ma non tutti cedono al fascino di Barack Obama. Questo bimbo, probabilmente annoiato dal colloquio tra i suoi genitori e il presidente statunitense, si getta letteralmente sul divano dello Studio Ovale, alla Casa Bianca, magari per schiacciare un bel pisolino. A pubblicare lo scatto è proprio l'amministrazione americana. Per fortuna di Obama, il piccolo ancora non vota: non sarà facile riconquistare la sua simpatia dopo una giornata così soporifera...