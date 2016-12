10:59 - La Cina ritiene che nella crisi dell'Ucraina "la priorità sia quella di dar prova di calma e moderazione in modo da impedire che la situazione si aggravi". Lo ha affermato il ministero degli Esteri cinese, Wang Yi. La Cina in via di principio si oppone a ogni intervento straniero in un Paese terzo ma non ha mai nascosto le sue simpatie per la Russia "attaccata dall'Occidente".