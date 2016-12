Caso Marò, Nato molto preoccupata

16:55 - "Sono personalmente preoccupato per i due marò italiani e per l'idea che siano perseguiti per terrorismo e per le implicazioni negative sulla lotta alla pirateria". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, aggiungendo: "Ho comunque fiducia in una soluzione positiva per tutti". Dall'agosto 2009 la Nato porta avanti svariate operazioni anti-pirateria nel golfo di Aden e al largo del Corno d'Africa.