23:49 - Gli Stati Uniti invieranno un emissario a Pyongyang per ottenere la liberazione del missionario cristiano Kenneth Bae, che viene detenuto dal novembre 2012 in Corea del Nord e che oggi in una improbabile conferenza stampa ha ammesso la sua piena colpevolezza, dicendo poi con forza di voler "tornare alla sua famiglia il più presto possibile", prima di essere riportato via da due guardie.