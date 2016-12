Casa Bianca: "No a truppe in Siria"

21:17 - "Gli Usa non invieranno truppe in Siria, sarebbe un grave errore". Lo ha ribadito il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, spiegando come Washington continuerà invece ad aiutare alcuni gruppi di ribelli. Intanto il segretario di Stato americano John Kerry partirà martedì per un viaggio in Giordania e Arabia Saudita nell'ambito delle iniziative Usa per creare una coalizione internazionale contro lo Stato islamico in Iraq e nel Levante.