Caracas, fermata fotografa italiana

06:40 - Francesca Commissari, fotografa italiana residente in Venezuela, è stata fermata dalla polizia venezuelana mentre scattava per il quotidiano El Nacional, con il quale collabora, le immagini degli incidenti avvenuti a Caracas. Il Sindacato nazionale dei lavoratori della stampa (Sntp) conferma in un tweet che la fotografa si trova in un commissariato di polizia, che è stata raggiunta da un avvocato e che il consolato italiano è stato informato.