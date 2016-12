07:05 - Stati Uniti e Giappone hanno espresso preoccupazione per l'introduzione della legge marziale in Thailandia. Washington ha sottolineato che la democrazia non deve essere messa a rischio e che "tutte le parti in campo devono rispettare i principi democratici e garantire la libertà d'espressione", mentre Tokyo sollecita "con forza le parti interessate a dare prova di moderazione e a non usare la violenza".