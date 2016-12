Caos Siria,Onu: allarme rifugiati

21:25 - "La Siria sta per diventare la comunità di rifugiati più grande al mondo, superando l'Afghanistan". E' l'allarme lanciato dall'Alto Commissario Onu per i rifugiati, Antonio Guterres. "Se la tendenza attuale continua, ci si attende che il numero di profughi raggiunga i quattro milioni entro fine anno", ha spiegato Guterres chiedendo il sostegno (anche finanziario) della comunità internazionale per i 2,5 milioni di rifugiati siriani.