Caos Libia, governo chiede aiuto

06:27 - Il governo libico ha annunciato che esaminerà la possibilità di fare appello a un intervento internazionale per ristabilire la sicurezza nel Paese, in particolare nella capitale Tripoli, teatro da domenica di scontri tra gruppi armati. "Il governo potrebbe ricorrere a forze internazionali sul terreno per ristabilire la sicurezza ed aiutarlo ad imporre la sua autorità", ha dichiarato il portavoce del governo in un comunicato.