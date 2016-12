11:18 - L'ambasciatore egiziano in Libia e decine di diplomatici del Paese hanno lasciato Tripoli per motivi di sicurezza. La decisione dopo il rapimento di cinque dipendenti dell'ambasciata, come ha reso noto un portavoce del ministero degli Esteri libico, Said Lassoued. "L'ambasciatore e più di cinquanta funzionari e diplomatici dell'ambasciata egiziana hanno lasciato Tripoli sabato sera", ha detto detto Lassoued.