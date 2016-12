9 agosto 2014 Cannabis parade, a Berlino migliaia in piazza per chiederne la legalizzazione Molti giovani hanno sfilato per la città contro la proibizione della sostanza Tweet google 0 Invia ad un amico

17:31 - A Berlino va in scena la diciottesima cannabis parade: migliaia di giovani sfilano nella capitale tedesca per chiederne la legalizzazione. "Semaforo verde per la legalizzazione", è lo slogan della manifestazione, che si chiude davanti alla Porta di Brandeburgo. I manifestanti impugnano un rapporto di 120 giuristi, esperti di diritto penale e criminologi, che criticano "la proibizione delle droghe" che alimenta il mercato criminale.

In Germania il possesso, la produzione e il commercio della cannabis sono vietate per legge: occorre il permesso dell'Istituto federale dei mezzi medici e dei prodotti farmaceutici per non incorrere in sanzioni e punizioni previste dalla legge. E' consentita però la detenzione di piccole dosi, la quantità varia di regione in regione, per consumo personale.