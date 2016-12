7 gennaio 2014 Cancun, finisce l'odissea: rientrati in Italia

11:42 - Sono rientrari in Italia i 300 turisti rimasti bloccati per due giorni all'isola di Roatan e a Cancun, in Messico, per un guasto al sistema di avviamento del motore di un Boeing 767 della compagnia Air Italy-Meridiana. Il ritardo accumulato è di 46 ore. Registrati momenti di tensione a bordo del velivolo tra i passeggeri, esasperati, e il personale della compagnia. Per sedare gli animi e consentire il decollo dell'aereo sostitutivo, è dovuta intervenire la polizia.