Cancellato il G8 russo di Sochi G7: annessione Crimea illegale

C'è "unità" tra i ministri del G7 per "continuare sulla strada delle sanzioni" ma "non vogliamo espellere la Russia dal G8". Lo riferiscono fonti del Gruppo dei sette. I leader del G7 hanno deciso che la prossima riunione si terrà a giugno a Bruxelles. Non si terrà quindi il vertice nel formato G8 che era previsto a Sochi.

20:53 G7: intensificare sanzioni

I leader del G7 "condannano l'illegale tentativo della Russia di annettere la Crimea e non la riconoscono". E' scritto nel comunicato del G7 in cui i leader si dicono pronti ad "intensificare" le sanzioni in modo che abbiano "un significativo impatto sull'economia russa", se la Russia continuerà nell'escalation.

20:29 G7 a giugno a Bruxelles, cancellato il G8 di Sochi

I leader del G7 hanno deciso che la prossima riunione si terrà a giugno a Bruxelles. Non si terrà quindi il vertice nel formato G8 che era previsto a Sochi. Lo riferiscono fonti italiane.

19:35 Lavrov: via da G8? C'è sempre il G20

Mosca "non è aggrappata al formato G8" perché tutti i principali problemi possono essere discussi in altre sedi internazionali, come il G20: lo ha detto all'Aja il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov, aggiungendo che se il G8 non si riunisce "non è un problema" e che la Russia non considera questa eventualità una tragedia.

19:13 Lavrov: nessuno ci può cacciare dal G8

Nessuno può cacciare qualcun altro dal G8: lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov all'Aja, citato da Interfax.

19:12 Lavrov e ministro Kiev si sono incontrati all'Aja

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato il suo omologo ucraino Andrii Dechtchitsa a margine del vertice sulla sicurezza nucleare all'Aja. Si tratta del contatto diplomatico al più alto livello tra i due Paesi dall'inizio della crisi in Crimea.

19:01 Al via G7, Obama tra Cameron e Merkel

La riunione del G7 dedicata alla crisi ucraina è cominciata da pochi minuti nella residenza del primo ministro olandese all'Aja. L'incontro, il primo cui partecipa Matteo Renzi come premier, si svolge attorno ad un piccolo tavolo circolare, il presidente Obama è seduto tra il premier britannico Cameron e la Cancelliera Merkel.

16:47 Usa vuole messaggio di avvertimento a Mosca

La Casa Bianca "è molto preoccupata" per l'escalation delle tensioni ai confini dell'Ucraina e il G7 sta pensando di inviare un messaggio alla Russia. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Ben Rhodes.

15:56 Primo scambio di battute Renzi-Obama

Primo scambio di battute tra il premier Matteo Renzi e il presidente americano Barack Obama a margine del summit sulla sicurezza nucleare dell'Aja. In attesa dell'inizio dei lavori i due si sono scambiati alcune battute "amichevolmente". Renzi e Obama che partecipano al summit dell'Aja e nel pomeriggio siederanno insieme al tavolo del G7 sull'Ucraina, si vedranno poi a Roma giovedì in occasione della visita del presidente Usa nella capitale.