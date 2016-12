Canarie, smentito l'incidente aereo

20:23 - I controllori del traffico aereo e il ministero dello sviluppo spagnolo hanno smentito che un aereo sia caduto alle Canarie. Si tratta di un falso allarme originato dalla presenza nella zona di un rimorchiatore che è stato scambiato per il relitto di un aereo. Lo riferiscono i media spagnoli.

L'episodio, scrive El Pais, "è stato causato da un corto circuito informativo" tra i servizi di emergenza, che hanno ricevuto la segnalazione di un Boeing con almeno 150 persone a bordo precipitato in mare. Pochi minuti dopo la smentita, prima dal ministro per lo Sviluppo, Ana Pastor, che si trova a Tenerife per una serie di incontri, e dello stesso 112. Una nave, hanno poi confermato gli elicotteri, al largo "poteva essere scambiata con la carcassa di un aereo di linea".