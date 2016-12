09:38 - L'Autorità del Canale di Panama ha rifiutato ogni tipo di proposta per trovare un accordo per il cofinanziamento degli extracosti derivanti dai lavori di ampliamento ed ha interrotto le trattative. Lo si legge in una nota. L'opera ha visto fino ad ora l'impegno soprattutto della società spagnola Sacyr e dell'italiana Salini-Impregilo. Da qui l'interesse, e l'impegno, del governo per il raggiungimento di un accordo.