21:57 - Il governo canadese vieterà l'ingresso nel Paese a tutti i dirigenti politici ucraini ritenuti responsabili di repressioni violente dei manifestanti di Kiev. Lo ha annunciato il ministro per l'Immigrazione, Chris Alexander. In Canada vive una comunità ucraina numerosa e piuttosto influente, originaria in buona parte delle regioni occidentali storicamente più nazionaliste e anti-russe.