Canada dona vaccino anti Ebola

01:30 - L'agenzia per la sanità pubblica canadese ha deciso di donare un vaccino sperimentale contro l'Ebola in risposta alla crisi nell'Africa occidentale. Le autorità canadesi, riporta il Globe and Mail, stanno trattando con i partner internazionali per definire l'esatto numero di dosi. Il Canada avrebbe 1.500 dosi del vaccino, che non è ancora stato testato sulle persone e, secondo indiscrezioni, sarebbe pronto a inviarne all'estero 800-1.000 dosi.