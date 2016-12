02:00 - Un caso sospetto di febbre emorragica, come quella provocata dal virus Ebola, è stato scoperto nell'ovest del Canada. Ad annunciarlo le autorità sanitarie del Paese nordamericano che hanno spiegato come la persona colpita dalla malattia, ricoverata, fosse appena tornata da una regione dell'Africa occidentale. Proprio in quest'area si sono verificati diversi casi con 66 vittime tra Guinea, Costa d'Avorio e Liberia.