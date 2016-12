Canada, arrestato il "Rambo" che aveva ucciso tre poliziotti

07:43 - E' stato arrestato in Canada l'uomo sospettato di aver ucciso in strada, mercoledì scorso, tre poliziotti e feriti altri due. Il presunto killer è stato fermato a Moncton. Si chiama Justin Bourque, ha 24 anni e molto probabilmente è affetto da disturbi mentali. La polizia aveva diffuso subito la sua foto dove lo si vedeva con indosso una tuta mimetica, capelli lunghi raccolti in una fascetta e armato almeno con due fucili d'assalto come Rambo.

E' durata quindi meno di 24 ore la fuga dell'uomo per il quale la polizia aveva scatenato una caccia serrata. La popolazione era stata invitata a chiudersi nelle abitazioni mentre mezzi ed elicotteri delle forze dell'ordine erano in azione, con tutte le arterie stradali della zona bloccate.



Prima di compiere la strage l'uomo aveva postato su Facebooko il testo di una canzone dei Megadeth, "Hook in my mouth". Il cui inizio sembra essere rivelatore: "Uno scarafaggio sul calcestruzzo, abbronzatura da tribunale e occhi piccoli e brillanti. Un fannullone con i piedi piatti che trasforma la verità in grandi bugie. Un piccolo uomo con una grande gomma che cambia la storia. E ciò che vede e sente sono solo le procedure per le quali è stato programmato".