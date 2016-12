5 giugno 2014 Canada, 24enne armato fino ai denti uccide tre poliziotti: è caccia all'uomo Nella provincia di New Brunswick, vicino al confine nordest degli Stati Uniti, un uomo, identificato come Justine Bourque, ha aperto il fuoco contro gli agenti della polizia, prima di darsi alla fuga Tweet google 0 Invia ad un amico

10:14 - Nella provincia di New Brunswick, vicino al confine nordest degli Stati Uniti, un uomo, identificato come il 24enne Justine Bourque, ha aperto il fuoco contro gli agenti della polizia uccidendone tre e ferendone altri due, prima di darsi alla fuga. In una foto diffusa dalle forze dell'ordine, il killer, in tuta mimetica, i capelli lunghi raccolti in una fascia, appare armato fino ai denti, con almeno due fucili d'assalto.

Polizia alla popolazione: "Restate in casa" - La popolazione è stata invitata a chiudersi nelle abitazioni e a non uscire fino a contrordine. In azione ci sono mezzi ed elicotteri delle forze dell'ordine, e tutte le arterie stradali della zona sono state bloccate, anche se l'uomo, fuggito pare a piedi, non dovrebbe essersi allontanato di molto e le ricerche sono al momento concentrate su due strade. L'area interessata è quella di Moncton, una cittadina di 100mila persone a circa 300 chilometri da Halifax.



Per le Giubbe Rosse canadesi si tratta di una delle tragedie più gravi della loro storia. La peggiore nel 2005, quando nella provincia francese di Alberta un uomo armato all'interno di un'azienda agricola ne uccise cinque: non accadeva da 100 anni.



L'ultimo post su Facebook: "Scarafaggi sul calcestruzzo" - Su Facebook, l'ultimo post di Justin Bourque è il testo di una canzone dei Megadeth, "Hook in my mouth". Il cui inizio sembra essere rivelatore: "Uno scarafaggio sul calcestruzzo, abbronzatura da tribunale e occhi piccoli e brillanti. Un fannullone con i piedi piatti che trasforma la verità in grandi bugie. Un piccolo uomo con una grande gomma che cambia la storia. E ciò che vede e sente sono solo le procedure per le quali è stato programmato".